As contradições do progresso no Porto/Post/Doc

Muito se tem falado, nesta edição 2021 do Porto/Post/Doc (que se prolonga até dia 30 mas cuja Competição Internacional termina este sábado com o anúncio dos vencedores), de “ideias para adiar o fim do mundo”, mas a própria frase do activista Ailton Krenak está armadilhada. Primeiro, porque implica que o fim do mundo seja inevitável (embora, em tempo cósmico, não aconteça senão daqui a muitos biliões de anos). Segundo, porque o adiamento — questão de sobrevivência exigida por um antropocentrismo civilizacional que veio acelerar os processos de erosão da natureza — não é senão um penso rápido que permite ganhar tempo para procurar mais soluções.