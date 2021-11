Governo não se compromete a pagar totalidade das despesas das autarquias com a pandemia

As câmaras podem não vir a ser totalmente ressarcidas pelos gastos extraordinários que tiveram com a pandemia. Está em marcha o processo de pagamento de 57 milhões de euros com recurso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), mas se apenas for tido em conta o ano de 2020, as autarquias reclamam uma compensação de 211,4 milhões de euros.