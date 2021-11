Covid-19 em Portugal: 15 mortes e 3150 casos. Há mais 19 mil infecções activas do que no início do mês

É o segundo dia deste mês com mais de 3000 casos diários. Há mais de 49.525 casos activos de infecção em Portugal – mais 19 mil do que no início do mês.

Há mais 15 mortes por covid-19 e 3150 infectados em Portugal, o segundo dia com mais de 3000 casos diários. Os internamentos continuam a subir pelo 19.º dia seguido: são agora 691 pessoas internadas com covid-19 (mais dez do que no dia anterior), das quais 103 em unidades de cuidados intensivos (menos duas do que na véspera). Neste momento, há 49.525 casos activos de infecção – mais 19 mil do que no início do mês, quando havia cerca de 30 mil pessoas com a infecção activa.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e dizem respeito ao total de mortes, infectados, hospitalizações e recuperados registados durante todo o dia de quarta-feira.

O número de casos tem estado a subir desde o início do mês – o Governo e peritos de saúde dizem que Portugal enfrenta já uma “quinta vaga pandémica”, ainda que menos grave do que as anteriores – e, no dia anterior, foram registados 3773 casos, o número mais elevado em quatro meses. O número de casos diários nos últimos oito dias tem estado sempre acima de 2000 (à excepção de 22 Novembro, quando foram registadas 1475 infecções) e esse número foi superior a 3000 na quarta-feira e esta quinta-feira. Em média, com os dados dos boletins de 17 a 24 de Novembro, houve 2492 casos por dia.

Do total de casos, a maior “fatia” está na região de Lisboa e Vale do Tejo: foram 1096 casos num dia (35% do total) e seis mortes por covid-19. Segue-se o Norte com 849 casos e quatro mortes; o Centro com 696 casos e três mortes; o Algarve com 199 casos e uma morte; o Alentejo com 173 infecções e a Madeira com 126 casos e uma morte por covid-19. Os Açores são a região com menos casos: foram mais 11 infecções do que no dia anterior.

Sete pessoas tinham mais de 80 anos e oito das pessoas que morreram tinham idades entre os 70 e os 79 anos.

No último dia, foram ainda dadas como recuperadas 1642 pessoas.

Nesta quinta-feira há também Conselho de Ministros e uma das medidas que serão aprovadas é a obrigatoriedade de voltar a apresentar o certificado digital covid-19 nos restaurantes e hotéis. Com o aumento de casos tanto a nível nacional como europeu, o país regressará também à situação de calamidade (actualmente, Portugal está em situação de alerta, um nível de protecção civil menos elevado).

A última actualização da incidência da covid-19 e do índice de transmissibilidade, R(t), mostra que estes indicadores têm estado a subir, deixando o país na zona “vermelha” da matriz de risco. Segundo os dados divulgados na quarta-feira, o R(t) é de 1,20 a nível nacional e a incidência de casos de infecção por cada 100 mil habitantes é de 251,1 casos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) autorizou esta quinta-feira a vacinação contra a covid-19 para crianças entre os cinco e os 11 anos. Esta é uma vacina pediátrica, que também já foi aprovada nos Estados Unidos. Em Portugal, Graça Freitas disse na quarta-feira que ficaria “satisfeita” se esta vacina fosse aprovada, mas não se sabe ainda se passará a ser recomendada nestas faixas etárias ou não.