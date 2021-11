Aluna sobre fuga no exame de Português: “Se soubéssemos, nunca tínhamos divulgado aquilo”

Apesar de enunciado ser do conhecimento prévio de dezenas de pessoas, presidente do IAVE acha que mensagem a revelar conteúdo da prova apontava directamente para Edviges Ferreira.

Uma das estudantes envolvidas no caso da fuga de informação do exame de Português do 12º ano que ocorreu em 2017 contou esta quinta-feira em tribunal que nem ela nem os amigos tiveram noção da gravidade do que faziam quando revelaram alguns conteúdos do enunciado da prova a outros alunos.