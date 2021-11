Luzes, câmara, acção

A arte de fazer cinema independente em Portugal é limitada pela falta de recursos. No entanto, as expectativas são alimentadas pela vontade de criar. Horas, dias e meses são vividos com a maior das intensidades para que estes projectos possam ver a luz do dia.

Neste episódio do Repórter 360, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, Beatriz Valente e Joana Nunes mostram como é fazer cinema independente em Portugal.

Ouviram as vozes de cinco pessoas envolvidas no meio: Guilherme Daniel, João Canudo, Rafael Almeida, Sofia Reis e Andrew Owenson.

Reportagem de Beatriz Valente e Joana Nunes; Coordenadoria de Inês Malhado; Genérico de Luís Batista e design de Carlota Real e Cláudia Martina.

Sonoplastia - Músicas utilizadas pela respectiva ordem: “Glad to be here”- Ron Thal (interpretado por João Canuto); Soundtrack da curta “Em cada degrau em que o pé cai”- Ricardo Marques e Miguel Martins; “I’ll be seeing you”- Billie Holiday.

