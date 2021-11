Explosão perto de escola na capital da Somália faz pelo menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram e mais de duas dezenas ficaram feridas na sequência de uma explosão de grande magnitude na capital da Somália, Mogadíscio, esta quinta-feira.

O incidente ocorreu às primeiras horas da manhã nas imediações de uma escola no centro da cidade e teria como alvo uma comitiva das Nações Unidas que estava a deslocar-se naquela zona. As forças de segurança somalis dizem ter-se tratado de um ataque suicida em que foi usado um veículo fortemente armadilhado.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Al-Shabab, ligado à Al-Qaeda, que confirmou a tentativa de visar os funcionários estrangeiros ao serviço da ONU. Ainda não se sabe se algum membro da comitiva morreu ou ficou ferido.

As agências noticiosas descrevem uma enorme coluna de fumo a sair do local da explosão. A força foi tão elevada que fez ruir as paredes de uma escola próxima, diz a Reuters. Testemunhas dão conta de uma troca de tiros a seguir à explosão.

“Fomos agitados pela pressão da explosão, e depois ficámos ensurdecidos pelos tiros que se seguiram”, disse à Reuters o enfermeiro Mohamed Hussein, que trabalha num hospital próximo do local.

“As paredes do nosso hospital colapsaram. A escola do outro lado também ficou destruída. Não sei quantas pessoas morreram”, disse Hussein.

Um elemento das forças de segurança somalis diz que há pelo menos onze estudantes entre os feridos.

Há vários anos que as Al-Shabab têm combatido as forças somalis e o contingente da União Africana que está presente no país para garantir a segurança do governo local. O grupo fundamentalista quer tomar o poder para impor um regime teocrático, baseado numa interpretação extrema da lei islâmica.