Bruxelas propõe revisão do prazo de validade do certificado digital covid-19 para nove meses

Executivo comunitário recomendou ajustamentos no uso do certificado digital que facilita a circulação sem constrangimentos no território europeu. Para o acesso a partir de países terceiros, a Comissão quer rever a actual matriz que distingue países seguros e não seguros, e abrir a porta aos viajantes vacinados.

A Comissão Europeia propôs esta quinta-feira uma revisão do prazo de validade dos certificados digitais covid-19, que fazem prova da vacinação, imunidade ou da realização de um teste PCR negativo, e permitem ao seu portador circular sem constrangimentos pelo território da UE. A proposta do executivo comunitário é que estes documentos passem a ser válidos apenas por um período de nove meses, durante os quais os seus detentores continuarão isentos do cumprimento de medidas adicionais para a passagem das fronteiras, como a realização de testes ou quarentenas à chegada a outro país.

Segundo explicou o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, a proposta para o ajustamento para nove meses do prazo de validade do certificado digital leva em conta as últimas orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) sobre a administração de doses de reforço seis meses depois da vacinação completa, quando os estudos comprovam que a imunidade baixa. O novo prazo prevê um período adicional de três meses para assegurar que os países adaptam as campanhas nacionais de vacinação para a administração da terceira dose.

O executivo comunitário também recomendou que os Estados-membros revejam a “fórmula” para a autorização das entradas na UE de viajantes de países terceiros, substituindo a actual matriz de base nacional — o sistema em vigor distingue os passageiros provenientes de países seguros e não seguros — para uma nova abordagem individual, com o acesso a ser facilitado para indivíduos vacinados e condicionado ou restrito para os não-vacinados.

O regulamento que criou o certificado digital covid-19, aprovado em tempo recorde durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, entrou em vigor a 1 de Julho e pelo prazo de um ano — a Comissão propõe esta quinta-feira que o regulamento seja prolongado. Durante as negociações para a sua aprovação, a questão que preocupou mais os legisladores não foi tanto a da validade, mas sobretudo da não-discriminação entre os indivíduos já vacinados, os que tendo estado infectados com o novo coronavírus dispunham de imunidade e aqueles que ainda não tinham tido acesso à vacina ou não tencionavam vacinar-se.

Para ultrapassar esse dilema, a opção foi de validar em pé de igualdade as três possibilidades, uma vez que o uso do certificado se limitava à “facilitação da livre circulação na UE”, permitindo que o portador do documento ficasse isento do cumprimento de medidas restritivas como as quarentenas que vigoravam nalguns Estados-membros, mas não noutros. Ao mesmo tempo, o regulamento deixava claro que o certificado digital não era um documento de viagem e que a sua emissão não era uma pré-condição para a passagem nas fronteiras.

O sucesso do certificado digital levou, entretanto, muitos países a alargar o âmbito da sua utilização para além das fronteiras, decretando que este documento fosse utilizado também para aceder a determinados espaços e equipamentos — como restaurantes e bares, museus, teatros e salas de concerto ou recintos desportivos. Esse alargamento tinha o objectivo implícito de promover a vacinação das populações, mas em vários pontos da UE não surtiu o efeito desejado.

Agora que a pandemia voltou a recrudescer com a chegada do tempo frio, vários governos voltaram a anunciar restrições, que afectam a mobilidade dos cidadãos e podem voltar a comprometer a livre circulação que é um dos pilares da UE.

Algumas das medidas também põem em causa a “conformidade” das regras para o uso do certificado digital: na quarta-feira, a Itália anunciou que o resultado negativo no teste à covid-19 deixará de ser registado para autorizar a entrada em locais fechados. E a Áustria fez saber que a partir do próximo ano deixará de considerar os indivíduos imunizados com a vacina de uma dose como “totalmente vacinados”, ainda que esse estado seja validado no certificado.

A Eslováquia iniciou esta quinta-feira um novo confinamento obrigatório de duas semanas para travar as cadeias de transmissão da doença. A decisão será avaliada ao fim de dez dias, com o Governo a admitir uma extensão do fecho do país em função do resultado da medida. O executivo avisou, porém, que mesmo que a opção seja de levantar o confinamento geral, continuarão a aplicar-se restrições aos não-vacinados.

Os Países Baixos e a Bélgica, que continuam a ver o número de infecções crescer para novos máximos, e onde manifestações contra a imposição de mais restrições resultaram em confrontos com a polícia no passado fim-de-semana, deverão anunciar novas medidas esta sexta-feira.