Em família: mundos de magia e contos, com comboios e outros pontos

PASSEIOS

Óbidos Vila Natal

30 de Novembro a 2 de Janeiro

O espírito natalício torna a assentar no burgo medieval. Numa festa que se espalha por todos os cantos e serve vários gostos e idades, a animação tanto passa pelos espectáculos Magia de Natal de David Martin e Back To The Boots da companhia de marionetas The Fifth Wheel (gratuitos), como por voltinhas na Roda Gigante (2,50€), na Pista de Gelo com 200 metros quadrados (4€ por 15 minutos), no Simulador de Realidade Virtual (3,50€ pela viagem de 5 a 8 minutos), na Rampa de Gelo (grátis), no Carrossel de Cavalinhos (2€) ou no comboio da terra (1,50€ por três voltas ao circuito). Um presépio em tamanho real e a famosa Casa do Pai Natal são dois dos pontos a brilhar no cartaz, que se completa com trampolins, jogos, pinturas faciais e arborismo sem esquecer, claro, os doces, a ginjinha e os animadores de serviço que fazem parte do imaginário natalício e que por ali andam, como gnomos, renas, bonecos de neve ou o Pai Natal. As portas estão abertas das 11h às 16h nos dias 30 de Novembro; 2, 3, 13 a 17, 24 e 31 de Dezembro, e das 11h às 19h nos dias 1, 4 a 12, 18 a 23, 26 a 30 de Dezembro e 2 de Janeiro. No Natal e Ano Novo, o horário é reduzido, com visitas das 16h às 20h. Os preços variam entre os 5,50€ (dos 3 aos 11 anos) e os 7,50€ (maiores de 12 anos), havendo lugar a descontos e opções para famílias.

MUSICAL

Magia no Gelo

25 de Novembro a 1 de Janeiro

Pelas mãos da produtora AM Live chega “o musical interactivo mais divertido de sempre”. Num espectáculo cheio de humor e desafios, inspirado no mundo de Alice no País das Maravilhas, convidam-se pequenos a partir dos três anos e famílias a entrar no portal e descobrir segredos “supermal guardados”, Abanar o Esqueleto, meter Mãos À Obra, Respirar Fundo com uma aula de ioga, ginasticar, cozinhar e participar num jogo de Perguntas Loucas. Todos se alinham em “mensagens importantes sobre a autoconfiança e as melhores estratégias para lidar com as emoções”. A entrada no outro lado do espelho é feita aqui e custa 6,99€ (15 dias de acesso), 9,99€ (30 dias) e 12,99€ (60 dias).

Annie, o Musical

28 de Novembro a 26 de Dezembro

Volta à cena o sucesso da Broadway e do West End sobre a história de uma menina doce e traquina que sonha com uma vida fora do orfanato, afastada da crueldade da directora Miss Hannigan. No Teatro Sá da Bandeira, no Porto, pelas mãos da Vivonstage, o musical segue o guião e a banda sonora original, utilizando “cenários fantásticos” e videomapping. Dias 28 de Novembro, e 5, 8, 12, 19 e 26 de Dezembro, com sessões às 11h30 (domingos) e às 11h30 e 16h (quartas). Bilhetes entre 10€ e 12,50€.

TEATRO

Quem Vai ao Mar

27 de Novembro

À boleia do projecto Boca Aberta, que abre as cortinas do teatro à infância, o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, põe o foco em Quem Vai ao Mar. Direccionada a crianças a partir dos três anos, a peça de Catarina Requeijo centra-se na importância das viagens e das aventuras, que trazem descobertas mas também riscos. “Será que quem vai ao mar perde o lugar? (...) O importante é que nunca se perca uma boa onda nem uma boa descoberta”, diz a nota de apresentação. Sábado, às 16h, com bilhetes a 4€. A peça é reposta nos dias 4 de Dezembro, 8, 15 e 22 de Janeiro.

Gulliver

27 de Novembro a 19 de Dezembro

Uma produção da Companhia de Teatro de Almada, encenada por Teresa Gafeira, a partir da obra de Jonathan Swift, sobre a viagem de um homem que tinha medo do desconhecido mas que se aventurou para conhecer novos mundos, ideias e pessoas de todos os tamanhos. Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, João Maionde e Marco Trindade compõem o elenco. Em cena no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), com sessões sábado, às 16h (também nos feriados de 1 e 8 de Dezembro); e domingo, às 11h e às 15h. A entrada custa 10€.

Não Me Calo

30 de Novembro a 4 de Dezembro

Um espectáculo que também é conversa, uma performance teatral que também traz filosofia e letras. É nestes moldes que Cirila Bossuet e Isabel Costa levam a palco “um jogo de palavras, onde o foco principal é o confronto de ideias”, seguindo-se uma conversa filosófica com Dina Mendonça. Como pano de fundo está o mundo surreal e multidimensional de Alice, dos clássicos de Lewis Carroll. Para maiores de oito anos, acontece na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém (Lisboa), nos dias 30 de Novembro, 2 e 3 de Dezembro, às 10h30 e às 14h; e 1 e 4 de Dezembro, às 15h. A entrada custa 3,50€ (dias úteis) e 7€ (fins-de-semana e feriados).

MÚSICA

Contos Fantásticos

27 de Novembro

“Quando os livros saltam para o palco nascem novas leituras”. É este o ponto de partida para o concerto que junta a Orquestra Metropolitana de Lisboa aos Contos Fantásticos de Luís Tinoco, compostos a pensar nos mais novos e inspirados nas Histórias Fantásticas e Maravilhosas e nos Novos Contos de Fadas, escritos por Terry Jones. Sob a batuta de Pedro Neves e com narração de João Reis, o momento faz parte do ciclo Causas em Família e conta com uma convidada especial: Catarina Furtado. Sábado, às 17h, no Auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Os ingressos custam 15€.

Concertos Promenade 2.0: Rhapsody in Blue

28 de Novembro

Composta em 1924 pelo norte-americano George Gershwin, a canção Rhapsody in Blue dá o mote para o concerto pedagógico com entrada reservada a maiores de seis anos, no Coliseu do Porto. A interpretá-lo está a Banda Sinfónica Portuguesa, acompanhada ao piano por Vasco Dantas e dirigida pelo maestro Francisco Ferreira, que traz nas pautas a melodia, mas também curiosidades sobre a obra e o autor. A completar a moldura, estão os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário multimédia criado por Sara Botelho. Domingo, às 11h, com bilhetes de 6€ a 14€.

CIÊNCIA

Semana da Ciência e da Tecnologia - Dia Aberto

27 de Novembro

As exposições E Se Mendeleev Estivesse Aqui? e Mãos na Massa, os laboratórios Da Espiga ao Citrus Limonium e Sais de Banho Efervescentes, uma oficina de robôs, um espectáculo de ciência. São estes os eixos em que se move o Dia Aberto da Semana da Ciência e da Tecnologia, promovido pela Fábrica - Centro Ciência Viva de Aveiro. A iniciativa é para todas as idades e pretende homenagear o trabalho dos cientistas. Sábado, das 10h às 17h, com entrada gratuita, sujeita a inscrição prévia através do telefone 234 427 053.

EXPOSIÇÃO

Uma Viagem ao Mundo dos Comboios!

Em permanência

Uma exposição virtual que convida a embarcar numa viagem ao mundo dos comboios, no conforto do lar. A ideia vem à boleia das comemorações dos 165 anos do Caminho de Ferro em Portugal e do Ano Europeu do Transporte Ferroviário. É promovida pelo Museu Nacional Ferroviário, em conjunto com a CP - Comboios de Portugal, a Fertagus, a Infraestruturas de Portugal e a Takargo, e permite ficar a conhecer melhor as linhas deste meio de transporte – dos veículos de passageiros aos de mercadorias, passando por estações, oficinas, antiguidades e novos modelos. O check-in é gratuito e feito aqui.