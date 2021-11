Maria Luís Albuquerque sai da britânica Arrow e volta ao IGCP

Antiga ministra das Finanças de Pedro Passos Coelho estava no instituto que gere a dívida pública antes de entrar para o Governo PSD/CDS.

Maria Luís Albuquerque, ex-ministra das Finanças do governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho, saiu da empresa inglesa Arrow e regressou ao IGCP, instituto que gere a dívida pública de Portugal e actualmente liderado por Cristina Casalinho.

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Expresso, o qual acrescenta que a saída ocorreu antes do final do mandato da gestora, que ocupava um lugar na administração como não executiva. Maria Luís Albuquerque, de 54 anos e economista de formação, entrou para Arrow em 2016, e o mandato acabava em Março do ano que vem. Como refere o Expresso, a Arrow, recentemente comprada por outra empresa, a TDR Capital, gere créditos malparados adquiridos aos bancos, e detém a Whitestar em Portugal.

Maria Luís Albuquerque foi eleita deputada pelo PSD (círculo de Setúbal) na XII e XIII legislaturas. A ex-ministra e antiga secretária de Estado do Tesouro de Vítor Gaspar (que acabou por substituir) estava no IGCP quando entrou para o executivo de Passos Coelho. Antes disso esteve na CP.

A entrada na Arrow depois de ter sido ministra das Finanças do Governo de Passos Coelho gerou alguma polémica, devido ao perfil da empresa britânica - especializada em recuperação de carteiras de dívidas da banca -, e ao relacionamento que teve com o Banif, instituição cuja degradação financeira esteve em cima da mesa de Maria Luísa Albuquerque enquanto esta era ministra.