FC Porto-Benfica nos “oitavos” da Taça de Portugal

A quinta eliminatória da Taça de Portugal, com jogos agendados para poucos dias antes do Natal, reservou uma “prenda” para os adeptos do futebol, com um FC Porto-Benfica.

Uma semana antes de as duas equipas se defrontarem para a I Liga, portistas e benfiquistas terão um encontro prévio mas a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Os jogos desta fase da prova estão previstos realizarem-se nos dias 21, 22 e 23 de Dezembro, enquanto a partida para o campeonato, relativa à 16.ª jornada da competição, se vai jogar a 29 de Dezembro.

Já o Sporting vai defrontar um histórico do futebol português e desloca-se ao terreno do Casa Pia. A equipa “leonina”, que é orientada por Rúben Amorim, vai deslocar-se a casa dos “gansos”, precisamente o local onde o actual técnico dos “leões” começou a carreira.

A última vez que as duas equipas se defrontaram oficialmente foi em 1939, no Campeonato de Lisboa, com o triunfo a sorrir aos sportinguistas por um desequilibrado 9-1.

Quanto ao actual detentor do troféu, Sp. Braga, vai jogar a Vizela, outra equipa da I Liga.

Realce ainda para o facto de os quartos-de-final da Taça de Portugal terem já assegurada a participação de uma equipa do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português. Isto porque os dois resistentes daquela competição (Leça e Paredes) irão defrontar-se nos “oitavos”, permitindo que um deles siga em frente após esta eliminatória.

Resultado do sorteio:

Vizela (I Liga)-Sp. Braga (I Liga)

Famalicão (I Liga)- Portimonense (I Liga)

FC Porto (Liga)- Benfica (I Liga)

Tondela (I Liga)- Estoril (I Liga)

Casa Pia (II Liga)- Sporting (I Liga)

Rio Ave (II Liga)-Belenenses SAD (I Liga)

Mafra (II Liga)- Moreirense (I Liga)

Leça (Camp. Portugal)-Paredes (Camp. Portugal)