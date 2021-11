Sp. Braga perde na Dinamarca e complica apuramento para os oitavos-de-final

Ricardo Horta e Galeno marcaram os golos dos minhotos, insuficientes para pontuarem e reservarem antecipadamente um lugar na fase a eliminar. Penálti no período de compensação custou liderança do grupo e colocou o Midtjylland na luta.

O Sp. Braga desperdiçou, esta quinta-feira, na Dinamarca, ao perder (3-2) frente ao Midtjylland, em jogo da quinta jornada do Grupo F, a possibilidade de carimbar, de imediato, o segundo lugar e o acesso à fase a eliminar da Liga Europa, adiando para a última ronda, frente ao Estrela Vermelha, a discussão do apuramento para os oitavos-de-final.

O Sp. Braga entrou a perder e cedeu, num penálti de última hora, a segunda derrota nesta fase de grupos, perdendo a liderança para o Estrela Vermelha, ficando ainda ao alcance dos dinamarqueses, não estando livre de ficar em terceiro e cair para a Liga Conferência.

Depois de um início traído pelo golo, aos dois minutos, dos dinamarqueses - num lançamento lateral saído do laboratório - o Sp. Braga experimentou algumas dificuldades para impor o seu jogo. Em vantagem, o Midtjylland pressionava a saída de bola dos portugueses, recorrendo sempre que necessário a uma dureza autorizada pelo árbitro, condescendente no plano disciplinar, com o Midtjylland a cometer o dobro das faltas.

A maior posse de bola do Sp. Braga não preocupava os “lobos” de Herning, com Vitinha controlado pela defesa, raramente importunada por Galeno, Ricardo Horta ou Iuri Medeiros.

Sem a parceria de Al Musrati (lesionado), André Castro desmultiplicava-se num meio campo sem soluções para romper os bloqueios, pelo que a resposta bracarense demorou. Apesar de tudo, o empate surgiu a dois minutos dos 45 minutos, também num lançamento lateral, também pelo “capitão” da equipa, com Ricardo Horta a fuzilar as redes dinamarquesas no primeiro remate verdadeiramente perigoso.

Positivo/Negativo Positivo Galeno Tentou o golo na primeira parte, num remate em arco que falhou o alvo mas serviu para tirar as medidas exactas para o grande momento da segunda parte. O 2-2 não durou muito, mas o brasileiro não teve responsabilidades.

Positivo Ricardo Horta O “capitão” voltou a fazer a diferença numa altura em que a equipa precisava de um sinal de força. O golo, servido de bandeja por Iuri Medeiros, colocou o Sp. Braga numa posição favorável para mudar o rumo do jogo, o que não se confirmaria. Negativo Diogo Leite Tarde infeliz. Depois do desvio que deixou a bola ao alcance do adversário no primeiro golo, cometeu a falta capital na grande área, provocando o penálti que resultou na derrota dos bracarenses.

Negativo Disciplina Onyedika acumulou faltas suficientes para não terminar o jogo.

Reposta alguma justiça, o início da segunda parte voltaria a expor as fragilidades defensivas da equipa de Carvalhal, que teve de fazer adaptações, a começar pela baliza. Num momento de desconcentração, o Midtjylland aproveitou para repor a vantagem com menos de três minutos decorridos, numa entrada de Isaksen.

O Sp. Braga regressava à estaca zero, acabando por acusar um certo desgaste, ainda que Galeno tenha rematado à barra praticamente na resposta ao golo dos nórdicos. Só que desta vez o Midtjylland refinava as transições, o que colocava o Sp. Braga numa posição de indisfarçável desconforto.

Isaksen teve nos pés a possibilidade de aumentar a vantagem, num lance em que se perdeu em fintas e, sem oposição, atirou à barra. Nessa altura, o Estrela Vermelha batia o Ludogorets, assumia a liderança e colocava em risco o futuro dos minhotos na Liga Europa.

Contudo, Galeno tinha um enorme coelho guardado na cartola e voltava a igualar a cinco minutos dos 90, com um remate indefensável que parecia garantir, antes do jogo decisivo para o apuramento directo, com o Estrela Vermelha, a possibilidade de discutir o play-off que manteria os bracarenses na Liga Europa.

Mas um lance imprudente de Diogo Leite deitou tudo a perder, com o VAR a detectar a falta do central e Evander (90+3') a não desperdiçar a grande penalidade que deu o triunfo ao Midtjylland, deixando os dinamarqueses na luta pelo apuramento.