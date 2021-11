Travis Birds canta o subconsciente, “essa selva onde estamos sós com a nossa natureza”

Em 2019, quando se apresentou pela primeira vez em Portugal, que só conhecia de uma curta viagem anterior, Travis Birds trazia na bagagem um álbum (Año X, 2016) e canções avulsas como Madre conciencia ou Coyotes, já escolhida para a banda sonora da série televisiva El Embarcadero (na HBO). Mas tinha outro álbum praticamente pronto a lançar, que veio a ser adiado devido à pandemia. É esse álbum, La Costa de los Mosquitos, que ela vem agora apresentar em Portugal, de novo no Misty Fest (responsável pela sua estreia perante o público português), acompanhada por quatro músicos: guitarra, teclados, bateria e baixo. O primeiro concerto é esta sexta-feira em Lisboa, na Fundação Oriente (21h), seguindo-se Coimbra, no Convento de São Francisco (sábado, 21h30) e Espinho, no Auditório (domingo, 18h).