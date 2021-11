Regresso à testagem, aos certificados e contínuo isolamento de turmas “pode gerar contestação social”

Não será fácil para o primeiro-ministro, António Costa, responder ao novo aumento da velocidade de propagação do SARS-Cov-2 sem hipotecar a recuperação económica do país nem correr o risco de esgotar a paciência dos cidadãos e agentes económicos. E uma das decisões mais difíceis, de entre as restrições que hão-de ser anunciadas ao país após o Conselho de Ministros de quinta-feira, é o que fazer com as escolas. “Vamos permitir que as crianças continuem a ficar privadas da escola numa base diária e que continuem a ir para casa de forma preventiva e em número cada vez maior à medida que aumenta a incidência?”, questiona Tiago Correia, professor e investigador no Global Health and Tropical Medicine, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, para quem a resposta devia ser um inequívoco não.