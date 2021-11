João Vieira Pinto arrisca-se a prisão por falta de pagamento de 128 mil euros em caso de fraude fiscal

O ex-jogador e actual director da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) João Vieira Pinto arrisca-se a ter de cumprir uma pena de prisão de um ano e seis meses, se não pagar 128 mil euros em juros no âmbito de um processo em que foi condenado por fraude fiscal relacionado com a sua transferência do Benfica para o Sporting.