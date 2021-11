Partidos adiam, mas PAN não desiste de levar discussão da tutela criminal dos animais até ao fim

Apesar de os outros partidos terem proposto novamente o adiamento da discussão e votação dos projectos do PAN e da deputada Cristina Rodrigues sobre o alargamento da tutela criminal a todos os animais vertebrados, o que faz com que os diplomas morram com a dissolução do Parlamento, a líder do PAN não aceita a recusa da discussão e insiste na consulta sobre o assunto a várias entidades e até queria que a Comissão de Assuntos Constitucionais se reunisse extraordinariamente para debater o assunto.