Primeira mulher escolhida para chefiar Governo da Suécia demite-se no dia da eleição

Equilíbrio de forças que permitiu a nomeação de Magdalena Andersson não chegou para fazer passar o seu orçamento, o que lhe custou o apoio do parceiro mais pequeno da coligação no poder.

Magdalena Andersson não passou mais de oito horas como primeira-ministra da Suécia: eleita pelo Parlamento, esta quarta-feira de manhã, foi obrigada a demitir-se depois de ver chumbada a sua proposta de orçamento e perder os seus aliados ecologistas.

“Há uma prática constitucional segundo a qual um governo de coligação se demite quando perde um dos seus partidos. Não quero dirigir um governo cuja legitimidade esteja posta em causa”, afirmou Andersson numa conferência de imprensa.

Até agora, Andersson ocupava o cargo de ministra das Finanças do Governo dirigido pelo demissionário Stefan Lofven. Eleita apesar do voto contra de 174 deputados, com 117 deputados a votarem a favor e 57 abstenções – um Governo só é rejeitado se uma maioria de 175 deputados no Parlamento de 349 lugares votar contra –, a líder do Partido Social-Democrata sueco estava visivelmente emocionada: tinha acabado de se tornar a primeira mulher a dirigir o reino nórdico e conseguira-o na sequência de difíceis negociações. Ao contrário dos seus vizinhos escandinavos, a Suécia nunca teve um governo liderado por uma mulher, apesar de ser um dos países mais igualitários do mundo neste aspecto.

Na terça-feira, a economista de 54 anos conseguira os apoios necessários para chegar ao poder graças a um acordo com o Partido da Esquerda para aumentar as reformas mais baixas, o que lhe garantiu a abstenção dos seus deputados. Com isso, perdeu o apoio de outro partido chave, o Partido do Centro, para a votação do orçamento, mas este decidiu não bloquear a sua nomeação para chefiar o Governo. Assim, o mesmo Parlamento que a elegeu de manhã decidiu à tarde não adoptar a sua proposta de orçamento, votando em vez disso na proposta da oposição de direita, preparada pela primeira vez com a extrema-direita dos Democratas Suecos.

Andersson aceitou viver com esta realidade, mas o Partido Ecologista, que integrava a sua coligação, rejeitou governar com uma lei elaborada pela extrema-direita e depois da derrota na votação do orçamento anunciou que já não integraria o executivo.

O presidente do Parlamento vai começar a ouvir os partidos na próxima semana para decidir o que fazer em seguida. Andersson admite vir a tentar ser primeira-ministra à frente de um governo formado apenas pelos sociais-democratas. Entretanto, continuará em funções Stefan Löfven, o primeiro-ministro que em Agosto anunciou de forma surpreendente que se ia demitir da chefia do Governo e da liderança dos sociais-democratas.