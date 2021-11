ECDC diz que dose de reforço deve ser dada a todos os adultos

A directora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC)​ disse esta quarta-feira que deve ser dada uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a todos os adultos, com prioridade para os maiores de 40 anos. O anúncio marca uma mudança nas recomendações da agência europeia.

“As doses de reforço devem ser consideradas para todos os adultos dando prioridade aos que têm mais de 40 anos”, disse Andrea Ammon, acrescentando que são elegíveis as pessoas que completaram o esquema vacinal há pelo menos seis meses. Estas recomendações do ECDC não são vinculativas, mas servem para guiar os governos dos Estados-membros.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira que o processo de vacinação deve ser acelerado para se controlar a pandemia. “Queremos convencer as pessoas a serem vacinadas. As doses de reforço devem estar disponíveis para adultos, com prioridade para as pessoas com mais de 40 anos e pessoas vulneráveis”, escreveu no Twitter. “E mantenhamos a distância e as máscaras”, disse ainda.

Em Setembro, o ECDC e a Agência Europeia do Medicamento tinham afirmado que não era necessário dar doses de reforço à população em geral, mas apenas às pessoas com problemas do sistema imunitário e mais velhas.

“Novas evidências que nos chegam de Israel e do Reino Unido mostram um aumento da protecção contra a infecção e contra a doença grave depois da toma de uma dose de reforço em todos os grupos etários”, disse o ECDC num relatório publicado esta quarta-feira.

Ammon disse que o reforço vai aumentar a protecção contra a infecção contrariando a perda de imunidade que se verifica com o passar do tempo, depois da vacinação, e pode “potencialmente reduzir a transmissão e prevenir mais mortes e hospitalizações”.

A Comissão Europeia deverá tomar em conta as recomendações sobre as doses de reforço quando propuser mudanças na utilização dos certificados covid-19, no final de semana.

Portugal já administrou mais de 800 mil doses de reforço da vacina, segundo informou esta terça-feira a Direcção-geral da Saúde. Até 23 de Novembro, 53,3% da população elegível em Portugal já recebeu uma dose de reforço da vacina contra a covid-19.