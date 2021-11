Criança de oito anos é a sexta vítima mortal de atropelamento no Wisconsin

Uma criança de oito anos morreu na sequência do atropelamento durante um desfile de Natal no domingo na cidade de Waukesha, no Wisconsin (EUA), aumentando a lista de vítimas mortais causadas pelo incidente. O tribunal acusou Darrell Brooks pelos homicídios, mas excluiu enquadrar as acusações como “terrorismo doméstico”.

Subiu para seis o número de vítimas mortais do atropelamento em série ocorrido no domingo, com a morte de Jackson Sparks, de oito anos, que acompanhava o desfile com a sua equipa de basebol. A criança ainda foi operada ao cérebro no domingo, de acordo com uma página da plataforma de recolha de fundos GoFundMe, citada pela BBC, mas era referido que precisava de “um milagre” para sobreviver.

Jackson é a primeira criança a figurar entre as vítimas do atropelamento, mas há ainda outras 18 feridas. Uma delas é o seu irmão, que sofreu uma fractura na cabeça, mas que deverá recuperar nos próximos dias, segundo a família.

As restantes cinco vítimas têm idades compreendidas entre os 52 e os 81 anos. Há ainda 62 feridos, entre os quais várias pessoas em condição crítica no hospital.

Na terça-feira, o suspeito pelo atropelamento, Darrell Brooks, foi presente pela primeira vez perante o tribunal de Waukesha, onde lhe foi fixada uma fiança de cinco milhões de dólares. O valor elevado foi justificado pelo juiz em virtude de outra acusação contra Brooks no início do mês, em que o homem conseguiu pagar uma fiança com um vale de mil euros.

Os procuradores apresentaram cinco acusações de homicídio em primeiro grau contra Brooks, cuja pena obrigatória no Wisconsin é a prisão perpétua – as acusações foram feitas ainda antes da divulgação da morte de Jackson Sparks.

Os testemunhos dos agentes policiais que estavam no local apontam para a intenção declarada de Brooks em atropelar “o máximo de participantes no desfile” quanto fosse possível. Segundo um depoimento, o condutor “parecia estar intencionalmente a deslocar-se em ziguezague”. Outro polícia disse que Brooks parecia “não ter qualquer emoção no rosto” durante os atropelamentos.

Segundo a polícia, o homem tinha acabado de abandonar um local onde ocorreu “uma disputa doméstica” quando se dirigiu para o desfile. No início do mês, Brooks tinha sido acusado pelo atropelamento da mãe do seu filho, caso pelo qual pagou a fiança de mil dólares.

O cadastro de Brooks é longo e inclui dez acusações desde 1997.

O atropelamento em série chocou a comunidade local, mas também os EUA. O Presidente Joe Biden considerou o ataque “horrível” e o Papa Francisco também enviou uma mensagem de condolências.