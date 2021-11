A partir do lixo de Vilamoura se fez arte e objectos úteis

A faixa publicitária que anunciou o concerto de Áurea, há dois anos, foi convertida numa saco “chique” que vai andar no braço das mulheres jardineiras, em Vilamoura. Uma equipa de nove designers, em parceria com a Inframoura, converteram o lixo em arte e deram novas vidas a objectos obsoletos. Durante os meses de Verão, no maior empreendimento turístico algarvio foram recolhidas mais de 50 toneladas de monos - sofás, frigoríficos, televisões, paletes de madeira, móveis e quinquilharia variada. Da montanha de desperdícios, guardados em estaleiro, nasceram peças artísticas que estão expostas até esta quinta-feira na escola D. Dinis, em Quarteira. A mostra abriu nesta segunda-feira ao público e, após encerrar, as peças vão ser doadas a instituições de solidariedade social.