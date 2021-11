Revista Ímpar: edição de Inverno grátis com o PÚBLICO de 28 de Novembro

Os abraços poderão não estar ainda de volta. Os beijos, as mesas sem distanciamento e as festas com todos juntos em vez do “cada um em sua casa” são ainda uma incógnita. Porém, com a devida margem de incerteza a que este vírus ardiloso nos habituou, perspectivamos (ou ansiamos por) um Natal e um fim de ano de reencontros. Com aqueles de quem gostamos, mas também, e acima de tudo, com própria noção de época festiva. Será esse o fio condutor da próxima edição da revista Ímpar, que chega às bancas com o PÚBLICO de 28 de Novembro: o reencontro.

Nas páginas desta Ímpar de Inverno, reencontramo-nos com antigas glórias do espectáculo e das artes, postas lado-a-lado com a geração que hoje lhes segue os passos. Reencontramo-nos também com outros tempos, em peças de decoração vintage; com os banquetes natalícios na figura da sua estrela mais brilhante, o bacalhau; com o aconchego de uma lareira acesa, em casas de turismo rural; e até connosco, em tratamentos de bem-estar pessoal. É tempo de reencontros.