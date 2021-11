Onda de solidariedade angariou mais de 135 mil euros e, além de uma casa, deu uma nova vida a Tatiana

Há quem desafie Carmen Garcia a manter a conta aberta. Mas a enfermeira e autora do blogue A mãe imperfeita, que se assume “em estado de choque”, já pediu à gestora de conta para “encerrar os movimentos” e pede agora a todos para que não façam mais transferências. Isto porque “o objectivo foi superado” e, neste momento, há “verba para garantir a casa” e “garantir uma conta para a Bi (a menina com trissomia 21), que ela apenas possa mobilizar na maioridade, que lhe permita ter uma vida digna”.

Mais: se sobrar dinheiro, Carmen avança que talvez se consiga comprar um carro usado para que “a Tatiana possa ir buscar e levar os irmãos a escolas, terapias e consultas sem ter de depender do apoio de terceiros”.

Entretanto, “o arquitecto e o construtor já visitaram a casa” esta terça e no dia seguinte irá ser marcada uma “reunião com o arquitecto da Câmara”.

"Isto está a ser tão avassalador, tão gigante, tão bom”, escreve Carmen Garcia na rede social Facebook, onde esclarece que “não serão entregues quantias elevadas de dinheiro à família”, mas que serão garantidos “a casa, o carro, a saúde, as terapias e o futuro dos menores”. “A vida desta família começa a mudar agora”, declara.

Para acompanhar o processo bastará seguir a página de A mãe imperfeita ou da Madalena Abecassis no Instagram, já que a promessa é de registar “cada pequeno passo: a escritura, as obras, o resultado final...”.“Cada pequeno passo, cada compra, cada factura serão do vosso conhecimento”, garante.

Foto Imagens da actual casa de Tatiana DR/SIC

A conta bancária foi aberta na sexta-feira, dia em que Carmen Garcia desafiou os seus milhares de seguidores a fazerem uma magia de Natal: oferecer uma casa digna a Tatiana que, com apenas 22 anos e após a morte da mãe (o pai já morrera há sete anos), decidiu ser cuidadora de três irmãos menores, de 8, 11 e 12 anos, sendo que a do meio tem trissomia 21 e, por ter nascido sem recto, sofre de incontinência fecal.

À mãe Imperfeita juntou-se a influencer Madalena Abecasis que, além de contar com mais de 300 mil seguidores, abriu a porta ao contacto com muitas marcas que não se acanharam nos donativos, de serviços e bens.