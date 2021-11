Para o Natal, de presente, há Natalis em Lisboa com entrada livre

Decorações e presépios, mas também artesanato (dos bordados de Castelo Branco ao figurado de Barcelos), livros, jogos, bebidas, chocolates, produtos regionais, cabazes, têxteis e muitas outras sugestões de presentes. Há-os “para todos os gostos e bolsas”, assegura a organização da Natalis.

O mercado, que se apresenta como “a maior feira de Natal coberta da capital”, instala-se na FIL - Feira Internacional de Lisboa, entre os dias 24 e 28 de Novembro, e o regresso traz uma prenda para os frequentadores: este ano, a entrada é livre.

A lista de expositores ultrapassa as sete dezenas, e representa vários pontos do país. Grande parte é ocupada por associações de solidariedade social – uma vertente que esteve sempre presente nas anteriores edições da feira.

À margem das compras, está também garantida a prova de iguarias da época, numa área dedicada à gastronomia, bem como um programa de animação para toda a família, em que cabem workshops (de embrulhos, desenho, decoração e criação de prendas com materiais reutilizáveis), concertos (com destaque para os da Orquestra Metropolitana de Lisboa e da Orquestra Geração, respectivamente nas tardes de quinta e domingo), actuações de grupos tradicionais, coros e crews de dança, e sessões de contos natalícios. Para os mais pequenos, o momento a marcar na agenda é o desfile do Pai Natal e companhia, marcado para sábado, às 17h.

Outra forma de inspiração para a quadra virá da presença de autores como Pedro Leitão, que assinou As Aventuras de Zé Leitão e Maria Cavalinho; Pedro Chagas Freitas, a apresentar o último livro, Foste a Maneira Mais Bonita de Errar; ou Luísa Villar, anfitriã do espaço Mesaluisa – e respectivo programa televisivo –, cuja filosofia é “cozinhar, aprender, conversar e comer” (os filhos Luísa e Salvador Sobral que o digam).

A Natalis tem as portas abertas entre as 15h e as 21h, com horário de fecho estendido até às 23h na sexta e no sábado. A lista completa de expositores e o programa de actividades podem ser consultados aqui.