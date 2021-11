Celebra-se a Semana da Gastronomia Italiana no Mundo e a festa também se prova em Portugal

Até domingo, há uma série de iniciativas para promover as “excelências da cozinha italiana e dos seus territórios”. O mote: a sustentabilidade. Em Portugal, 12 restaurantes aderem à iniciativa para dar a provar o melhor de Itália com menus especiais.

É a sexta edição da Semana da Cozinha Italiana e está a decorrer por estes dias em vários pontos do mundo, Portugal incluído. A iniciativa, promovida pelo Governo italiano, decorre até domingo, 28 de Novembro, e tem por mote a “Tradição e perspectivas da cozinha italiana: consciência e valorização da sustentabilidade alimentar”.

“Promover as excelências da cozinha italiana e dos seus territórios”, “a importância da ligação entre alimentação e sustentabilidade e entre biodiversidade e diversidade alimentar”, “a resiliência e o combate ao desperdício” são os motes das várias iniciativas do programa. Não em vão, foi escolhido como símbolo a flor de courgette, “produto agrícola muito apreciado na culinária italiana mas habitualmente descartado em diversos países”.

O programa pretende também exaltar a Declaração de Matera, assinada em Junho durante a cimeira dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento do G20, sob presidência italiana, e que inclui o compromisso para uma Década de Acção rumo à “Fome Zero” até 2030.

Entre os destaques, a apresentação da recém-constituída Associação Slow Food portuguesa, pelo presidente Rui Rosa Dias, e a presença em Lisboa, esta quinta-feira do chef Alfonso Caputo, dito “o cozinheiro do mar”, do restaurante Taverna del Capitano - em Nerano, na Costa Amalfitana -, com duas estrelas Michelin. Caputo foi o mestre de um jantar de gala para convidados na terça, e esta quinta-feira, no hotel Torel Palace Lisboa, fará um showcooking para operadores do sector enogastronómico.

No espírito do programa, esta quarta-feira o chef é responsável por um jantar para os utentes do Centro de Alojamento para Sem-Abrigo de Santa Bárbara, iniciativa com que colaboram também as marcas italianas que patrocinam a semana.

Esta quarta-feira também é apresentado pela delegação portuguesa da Accademia Italiana della Cucina um livro de BD que promete ser saboroso: a Storia della cucina italiana a fumetti. Dalle tagliatelle etrusche al tiramisù (na livraria Buchholz, a partir das 18h).

Foto A BD "Storia della cucina italiana a fumetti. Dalle tagliatelle etrusche al tiramisù" dr

Em Portugal são vários os restaurantes italianos com menus especiais para celebrar estes dias de Itália, que já contaram com uma conferência de Virgílio Gomes sobre a influência da cozinha italiana na história alimentar ou um webinar sobre agricultura sustentável.

Para pôr à prova as ementas italianas repletas de especialidades há restaurantes aderentes em Lisboa (Amore Mio, Come Prima, Il Mercato, In Bocca al Lupo, Mano a Mano, Mercato di Napoli, Vesuviano e a geladaria Nannarella), no Grande Porto (Mamma Mia, Il Fornaio 178, Sergio Crivelli em Matosinhos) e em Portimão (La Dolce Vita). Mais informação sobre os restaurantes aqui.

O ponto final do programa dá-se no Porto, no domingo, com a Associação ASCIP Dante Alighieri a organizar uma conferência da jornalista enogastronómica Licia Granello.

Outros detalhes da celebração podem ser consultados na página de Facebook da Semana da Cozinha Italiana em Portugal e no site da Embaixada de Itália em Portugal.