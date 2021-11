PS e PSD chumbam reposição do valor das horas extraordinárias

Depois de terem viabilizado na generalidade as propostas do PCP e do BE, os deputados socialistas e sociais-democratas acabaram por recuar na especialidade e chumbaram a reposição dos valores anteriores à troika .

Depois de terem viabilizado na generalidade os projectos do PCP e do BE para a reposição do pagamento do trabalho suplementar, o PS e o PSD recuaram e, na discussão na especialidade desta quarta-feira, acabaram por chumbar os diplomas.

Em cima da mesa estavam os projectos de lei dos comunistas e dos bloquistas que recuperavam os valores a pagar pelo trabalho suplementar aplicados antes de 2012.

A intenção era que o trabalho extra em dia útil fosse pago com um acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas horas e fracções subsequentes e, caso ocorresse em dia de descanso semanal obrigatório ou em feriado, o acréscimo deveria ser de 100%. Ao mesmo tempo, os partidos estipulavam que o trabalhador deveria ter direito a descanso compensatório na proporção de 25% das horas de trabalho realizadas.

Os deputados do PS e do PSD não apresentaram qualquer proposta de alteração aos projectos e, na reunião da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social desta quarta-feira, acabaram por chumbar as iniciativas.

O deputado socialista, Fernando José, reconheceu que as alterações “são necessárias”. Contudo, acrescentou, “o PS considera que não faz sentido fazer alterações pontuais ao Código do Trabalho sem enquadramento”, referindo-se à Agenda do Trabalho Digno promovida pelo Governo que está em discussão pública e que previa o aumento do valor pago pelo trabalho suplementar a partir da 121.ª hora.

Já o PSD justificou o seu posicionamento com a necessidade de levar a proposta à concertação social.