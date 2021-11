Grupo português DST é o único candidato à privatização da Efacec

Há um único candidato à compra da Efacec, o grupo DST, informou esta quarta-feira a Parpública, a entidade responsável pela reprivatização de 71,73% do capital da empresa. O outro candidato à terceira fase do processo, o grupo Sing SGPS, também português, não chegou a apresentar uma proposta final.

“A Parpública, SGPS, SA comunica que no âmbito do processo de reprivatização da participação social de 71,73% do capital social da Efacec – Power Solutions, SGPS, SA, no prazo estabelecido, recebeu uma proposta – ‘Best And Final Offer’, apresentada pelo investidor DST, SGPS, SA”, afirma a empresa pública em comunicado, não avançando qualquer outra informação sobre a operação.

Em Setembro, o Governo alargou o prazo para os dois candidatos, depois da desistência de três grandes empresas internacionais, para apresentação de “propostas vinculativas melhoradas e finais”.