Manchester City dá a volta ao PSG

Num dos grandes jogos de mais uma noite de Liga dos Campeões, o Manchester City festejou o triunfo sobre o PSG por 2-1. Sem golos para nenhum dos lados até ao intervalo, eles chegaram no segundo tempo e primeiro para os franceses.

Kylian Mbappé inaugurou o marcador para o PSG aos 50’, após um cruzamento de Messi ter sofrido um desvio em Kyle Walker e a bola se encaminhar para o temível avançado gaulês, que não perdoou.

Mas a formação de Pep Guardiola não baixou os braços e 13’ depois, Raheem Sterling deu a melhor sequência à assistência de Rodri, enquanto Gabriel Jesus, a 15 minutos dos 90’ e com a assistência de Bernardo Silva, fixou o resultado que entrega a liderança do grupo A aos ingleses, por troca, precisamente com os franceses.

Apesar de segundos, os parisienses também já garantiram a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões graças à goleada do RB Leipzig em casa do Club Brugge (0-5) com um dos golos a ser de André Silva.

No outro jogo grande da noite, o Milan foi a Madrid surpreender o Atlético e juntar-se às equipas ainda com hipóteses de se apurarem para os “oitavos” da Champions no grupo do FC Porto. Um golo solitário de Júnior Messias, ao minuto 87, deu a vitória ao Milan e castigou um Atlético que preferiu não arriscar. Noite inesquecível para o jogador brasileiro que antes de ter emigrado para Itália fazia entrega de frigoríficos.

Nota ainda para o triunfo folgado do Real Madrid no terreno do Sherrif com golos de Alaba, Kroos e Benzema. A equipa da Moldova começou esta sua primeira presença na fase de grupos da Champions com duas vitórias (uma das quais frente ao Real Madrid, em Espanha), mas depois não foi capaz de manter o ritmo e viu nesta noite confirmado o terceiro lugar no Grupo D, onde o Inter garantiu o segundo posto, depois do triunfo por 2-0 sobre o Shakhtar.