FC Porto regressa a Anfield Road com Liverpool em gestão

Para o Liverpool, as contas estão fechadas e quaisquer que sejam os resultados nas duas últimas jornadas, os “reds” vão ser os primeiros classificados no Grupo B; para o FC Porto, a matemática é mais complicada, mas os “azuis e brancos” sabem que, qualquer que seja o resultado hoje (20h00, Eleven2) na última ronda dependerão sempre de si para garantirem um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Com mais pressão e dores de cabeça do seu lado (Marcano não joga e Pepe está em dúvida), Sérgio Conceição lembra que o FC Porto tem “armas”, “ambição” e “história”, e não vai a Anfield Road “para fazer mais um jogo”.

Concluídas as quatro primeiras jornadas do Grupo B da Liga dos Campeões, o balanço da participação do FC Porto no maior palco do futebol europeu roça o excelente. Com exibições consistentes, maduras e de qualidade em Madrid (frente ao Atlético) e nos dois jogos contra o AC Milan, os “dragões” garantiram cinco pontos que os colocam em posição privilegiada para marcarem de novo presença nos “oitavos” da Champions. Há, no entanto, uma equipa (e um treinador) que teima em explorar ao limite todas as fraquezas do FC Porto (de Sérgio Conceição).

Tal como tinha acontecido em 2018 e 2019, quando os ingleses golearam na cidade do Porto por 5-0 e 4-1, há menos de dois meses o Liverpool voltou a ser a “kryptonite” do Estádio do Dragão, repetindo uma goleada (5-1) que deixou marcas nos portistas.

Sem Pepe e Mbemba, Conceição surpreendeu na 2.ª jornada do Grupo B, colocando uma defesa “fora da caixa”: Corona à direita, Zaidu na esquerda e dois centrais sem rotinas (Marcano e Fábio Cardoso).

O resultado foi um festim para Salah, Jota, Mané e Firmino, mas na antevisão de novo duelo com Jurgen Klopp, Conceição disse que na altura trabalhava “em cima de erros” e que já teve uma conversa com os seus jogadores “sobre isso”, pelo que “o importante é amanhã [hoje]”.

Porém, tal como no jogo no Dragão, o treinador do FC Porto tem problemas na defesa para resolver. Sem Marcano, que vai ser operado ao pé e nem viajou para Inglaterra, e com Pepe em dúvida – “Ainda há alguma esperança em tê-lo recuperado” -, Conceição pode ser forçado a repetir a dupla de centrais que defrontou no fim-de-semana o Feirense para a Taça de Portugal: Mbemba e Fábio Cardoso.

Qualquer que seja o “onze” que apresentar - Grujic esteve na antevisão da partida e deve ser titular -, o treinador diz que a equipa tem que ser ambiciosa: “Temos as nossas armas, a nossa ambição, representamos um clube histórico. Não vamos para fazer mais um jogo, mas o jogo que nos pode permitir passar.”

Se Conceição procurou reforçar a importância que o jogo pode ter para o FC Porto, Klopp não esteve com rodeios e admitiu que o Liverpool não terá “a pressão de ter que ganhar o jogo”, pelo que o técnico alemão deve dar descanso a muitos dos habituais titulares, já que é importante ter em conta “o calendário, assim como na situação dos jogadores”.

Isto, claro, sem abdicar de tentar manter o registo 100% vitorioso no grupo. “Espero que isso nos dê a liberdade para jogar, mas mantenha o desejo de defender correctamente. Todos sabemos que na Liga dos Campeões se luta até ao último segundo do grupo e queremos ganhar.”