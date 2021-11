FC Porto cai em Liverpool mas não perde o segundo lugar

“Dragões” beneficiaram da vitória do AC Milan no estádio do Atlético Madrid, no Grupo B.

O FC Porto sofreu nesta quarta-feira uma derrota em Inglaterra, diante do Liverpool, por 0-2, mas vai partir para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões ainda no segundo lugar, graças à derrota do Atlético Madrid com o AC Milan (0-1).

Os “dragões”, que foram obrigados a substituir Pepe ainda antes da meia-hora, entraram bem na partida em Anfield, mesmo sem criarem grande perigo junto da baliza de Alisson.

O Liverpool chegou a colocar a bola nas redes de Diogo Costa, no primeiro tempo, mas o lance foi invalidado por fora-de-jogo. O mesmo não aconteceu, porém, no 1-0, de Thiago Alcântara (remate de fora da área) e no 2-0, de Salah, num bom remate já dentro da área.

Antes de os ingleses terem inaugurado o marcador, já Taremi dispusera de uma grande ocasião, mas preferiu tentar a assistência em vez de rematar à baliza, só com o guarda-redes pela frente.

Esta derrota deixa o FC Porto com cinco pontos no Grupo B, menos 10 do que o Liverpool (já apurado) e mais um do que Atlético Madrid e AC Milan, o que significa que as três equipas entram na derradeira jornada com possibilidades de se qualificarem para os oitavos-de-final.