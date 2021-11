Benzema condenado a um ano de pena suspensa no caso da chantagem a Valbuena

O futebolista francês e avançado do Real Madrid Karim Benzema foi considerado culpado por cumplicidade no caso da chantagem ao seu antigo colega na selecção nacional Mathieu Valbuena, por causa de um vídeo de cariz sexual. Foi condenado a um ano de pena suspensa e a pagar uma multa de 75 mil euros.

Benzema foi detido em 2015 por suspeita de envolvimento na tentativa de chantagem e extorsão ao então médio do Lyon, depois de ter abordado o colega numa concentração da selecção, pressionando-o para pagar aos homens que o chantageavam, com a divulgação de uma vídeo de cariz sexual, que conhecia. O jogador alegou sempre que só estava a tentar ajudar Valbuena a livrar-se do vídeo e da situação comprometedora.

O caso valeu-lhe o afastamento da selecção francesa durante vários anos, tendo regressado já este ano aos convocados.