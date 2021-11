Sporting aprendeu a ser feliz na Champions

O Sporting entrou nesta Liga dos Campeões para reaprender a ser uma equipa com dimensão europeia. Teve uma dura lição na primeira aula (1-5 do Ajax). Depois, a cada jogo que fazia, mostrava o que tinha aprendido. E nesta quarta-feira, foi a vez de os “leões” darem uma lição de como aproveitar o que têm de melhor para baterem uma equipa com história no futebol europeu. Alvalade encheu-se de adeptos esperançosos e o Sporting deu-lhes uma das melhores noites europeias das últimas décadas, um triunfo por 3-1 sobre o Borussia Dortmund que qualificou a formação “leonina” para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões apenas pela segunda vez na sua história.