Quarta, na TV: Selvagens, desaparecidos e uma Insubmissa

CINEMA

Amar Pablo, Odiar Escobar

AXN Movies, 21h10

Escrito e realizado por Fernando León de Aranoa, relata um momento crucial da vida do impiedoso e poderoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, na perspectiva de Virginia Vallejo, a reputada jornalista da televisão colombiana que se tornou sua amante. Javier Bardem e Penélope Cruz ocupam os papéis principais desta adaptação ao cinema do livro de memórias publicado, em 2007, pela própria Virginia.

Para a Minha Irmã

Hollywood, 21h30

O romance homónimo de Jodi Picoult é a base deste filme dramático, com realização de Nick Cassavetes. Concebida por fertilização in vitro, Anna Fitzgerald (Abigail Breslin) veio ao mundo com um objectivo preciso: salvar a sua irmã, Kate (Sofia Vassilieva), com leucemia, através de um transplante de medula óssea. Depois de 11 anos de testes e hospitalizações, e estando Kate a precisar, com urgência, de um transplante renal, Anna decide processar os próprios pais (Cameron Diaz e Jason Patric), pedindo emancipação médica de para ter total poder sobre o seu corpo. Um advogado (Alec Baldwin) decide ajudá-la, pro bono, neste processo delicado. Mas as razões de Anna são mais profundas do que aparentam.

Contos de Um Verão Negro

TVCine Edition, 22h

Vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim em 2020, o segundo filme dos gémeos italianos Damiano e Fabio D’Innocenzo centra-se em várias famílias disfuncionais de um subúrbio romano de classe trabalhadora, durante a recta final de um Verão com um calor abrasador. Tem uma visão pouco romântica e bastante pessimista da juventude.

Fuga de Pretória

TVCine Top, 23h05

Realizado por Francis Annan, segundo um argumento seu e de L.H. Adams, baseia-se na história verídica de dois jovens activistas brancos anti-apartheid que foram presos, em 1978, por pertencerem ao partido de Nelson Mandela. Levados para a prisão de Pretória, estão decididos a resistir e lutar. É então que se aliam a dois colegas de cárcere e concebem um sofisticado plano de fuga. No elenco entram Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter e Ratidzo Mambo.

DOCUMENTÁRIOS

Insubmissa

RTP2, 23h13

Estreia. A Insubmissa do título é Natália Correia (1923-1993), escritora, poeta, activista e dona d’O Botequim, bar do bairro lisboeta da Graça que se tornou ponto de encontro de intelectuais e agitadores dos anos 1970 e 80. É a partir daqui que se desenha o documentário realizado por Joaquim Vieira, que fala com personalidades que a conheceram bem, para recordar “a mulher de paixões e grande figura da tertúlia”. Desenvolve-se em duas partes: Natália na liberdade é emitida hoje; amanhã, por esta hora, é a vez de Natália na resistência.

Black and Missing

HBO, streaming

Por que razão os casos de pessoas negras desaparecidas recebem menos cobertura mediática e atenção das autoridades? Eis a pergunta condutora do documentário. Segue o trabalho da fundação Black and Missing, que se dedica não só a alertar para essa disparidade e apontar o dedo ao racismo estrutural, como a divulgar os desaparecimentos, amparar as famílias e fazer pressão para que os casos tenham mais atenção e fundos. O primeiro par de episódios fica disponível hoje; os dois restantes, amanhã.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves entrevista Eduardo Ferro Rodrigues. O ainda presidente da Assembleia da República há-de falar da dissolução do Parlamento e dos seus planos futuros, tendo em conta que já anunciou que não se recandidata a deputado nas eleições legislativas de Janeiro.

SÉRIES

Selvagens

RTP2, 22h05

Estreia. O drama político francês é desencadeado pelo atentado à vida do candidato presidencial Idder Chaouch (Roschdy Zem) – o primeiro de ascendência argelina. A par de condimentos como crime, intriga e jogos de poder, a mini-série apresenta-se como uma reflexão “sobre a identidade multicultural da França contemporânea”. Baseada nos romances de Sabri Louatah, que integra a equipa de argumentistas, é composta por seis episódios, para ver de segunda a sexta.

Hawkeye - O Gavião Arqueiro

Disney+, streaming

A quarta série Marvel da era Disney+ chega com um tom diferente, como já tem sido apanágio destes títulos – é a vez de um mistério de Natal nova-iorquino com um actor carismático (Jeremy Renner) no papel de um dos Vingadores menos espectaculares (o Gavião Arqueiro) e com a parceira sempre pronta para a ironia Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Nesta quarta-feira, estreiam-se dois episódios de seguida e depois a plataforma de streaming debita um por semana.