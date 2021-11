Câmaras voltam ao terreno com centros de vacinação e transporte para a terceira dose

Uma nova subida no número de infecções por covid-19 levou várias câmaras municipais a repor parte de um dispositivo que tinham já desmobilizado. A “quinta vaga” está a fazer com que haja autarquias a reabrir centros de vacinação e a apoiar no transporte de idosos para que possam ser inoculados com a dose de reforço. Mas há também concelhos onde os centros de vacinação não chegaram a fechar portas.