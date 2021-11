Absolvição

O civismo como parâmetro de humanização de uma sociedade mede-se pela violência praticada e pela descriminação com base na raça ou outros factores identitários. Apregoar a defesa dos direitos humanos como ideologia, quando a prática social a desmente a cada momento, é evidência da hipocrisia instituída. Um jovem de 17 anos, com cara de anjo, de raça branca, decide pegar numa carabina militar e deslocar-se 30km para intervir de arma na mão contra um protesto antirracista. No Estado de Wisconsin, Estados Unidos. O jovem dispara e mata dois cidadãos americanos, também brancos, que participavam no protesto. Sujeito a julgamento por homicídio, é absolvido. Ao que se conta estava a defender uma propriedade e terá agido em legítima defesa. Não é condenado. Porque, ao que parece, o país em causa considera lícito o uso de armas por civis, mesmo menores de idade, para um pretenso policiamento por conta própria. Com ordem para matar, “em defesa própria”, a uma distância de 30km da sua residência. E se o homicida fosse negro?

José Manuel Jara, Lisboa

A UE e a crise migratória

Os inúmeros casos envolvendo migrantes denunciam falta de solidariedade da Europa e de uma verdadeira política comum dos seus Estados-membros. Por isso, é premente que o Velho Continente contribua com uma verdadeira estratégia de inclusão para gerir as chegadas de requerentes de asilo. Mas, não tenhamos dúvidas, há que aprender com os erros, pois caso não os admitamos nunca podemos corrigi-los. Uma realidade factual que actualmente espelha as atitudes inadmissíveis que ocorrem entre a fronteira da Polónia e da Bielorrússia e que merecem o nosso repúdio enquanto humanos. Um contexto onde é importante agir tendo como base as palavras proferidas por Angela Merkel num passado recente - “se não somos capazes de chegar a uma resposta comum aos desafios das migrações, então são as fundações da União Europeia que estão em risco”. Enfim, é tempo de cessarem as justificações infundadas e de proporcionar uma vida digna e feliz àqueles que fogem da guerra, da fome (…) e que merecem respirar liberdade.

Manuel Vargas, Aljustrel

As 35 horas semanais

Para se construir a “geringonça” a redução das 40h de trabalho semanais para as 35h foi uma peça vital. Esta redução está à vista de quase todos, da esquerda nem tanto, que muitos dos problemas que estão a consumir-nos advieram desta opção. Ainda ontem aqui no PÚBLICO até foi um homem de esquerda, o ex-ministro da Saúde o socialista Correia de Campos, que o veio lembrar, numa entrevista.

Agora que as eleições estão à porta e os programas eleitorais também, quero ver quem na direita apresenta o revogar desta medida e voltar às 40 horas. Queria ver mesmo esta pergunta feita a Rui Rio e a Paulo Rangel. Seria muito esclarecedora.

Jorge Magalhães, Canedo

Segurança rodoviária

A propósito da comemoração do Dia da Memória das Vítimas da Estrada, diversas associações ligadas à segurança rodoviária, publicaram uma carta aberta à Assembleia da República e ao primeiro-ministro, expondo a absoluta necessidade de as cidades serem seguras para todas as pessoas. A carta expõe de forma sucinta a importância da segurança rodoviária nos meios urbanos, propondo que se introduza na lei a velocidade máxima de 30 km/h. Nela são invocados os pareceres das organizações nacionais e internacionais para melhorar a segurança rodoviária. Há alguns aspectos que acho que poderiam constar do texto, como: o desenho viário dos meios urbanos que pode incentivar ou desincentivar a velocidade dos veículos; a necessidade de introduzir obstáculos que desincentivem o uso de velocidades elevadas, como rotundas, lombas elevadas, semaforização de controlo de velocidade durante o dia e a noite.

Lembro que o sistema existente em Lisboa e arredores, desliga muitos semáforos durante a noite, dando origem a acidentes de grande violência. Os grandes prejuízos humanos, materiais e nos serviços de saúde, justificam que sejam tomadas medidas rigorosas que nos levem à Visão Zero [Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030 – Visão Zero 2030].

Mário Pires Miguel, Reboleira