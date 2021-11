Yoon Seok-youl, favorito à presidência sul-coreana, quer “neutralizar” a ameaça nuclear da Coreia do Norte

Favorecido pela sua reputação de procurador que luta pela justiça e contra a corrupção, Yoon Seok-youl, o candidato à presidência pelo Partido do Poder Popular (PPP), principal partido da oposição da Coreia do Sul, lidera as sondagens na corrida à Casa Azul (residência oficial do Presidente). Se vencer em Março de 2022, a sua liderança deverá fazer-se sentir nas relações com os países vizinhos, contrariando a política externa e postura conciliatória para a península coreana do actual Presidente Moon Jae-in: mais Japão, menos China e menos Coreia do Norte.