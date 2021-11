Chelsea e Man. United são os mais recentes apurados para os “oitavos” da Champions

Chelsea e Manchester United são os dois mais recentes membros do clube dos apurados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, após as partidas desta terça-feira da competição. Mas se os “blues” fizeram-no em grande estilo, os “red devils” foram mais comedidos e podem agradecer a Cristiano Ronaldo.

No jogo grande da noite, o campeão europeu em título recebeu a Juventus e não poupou o clube italiano. Com três golos da autoria de um trio de jogadores criados na academia do emblema londrino — Trevoh Chalobah, Reece James e Callum Hudson-Odoi — e um quarto remate certeiro da responsabilidade do alemão Timo Werner, o Chelsea “destruiu” a Juventus.

Foram 20 remates à baliza italiana contra apenas quatro do seu adversário e 12 cantos conquistados por oposição a apenas três do clube de Turim.

O reflexo deste domínio avassalador está no resultado folgado que permitiu aos ingleses assumir a liderança do Grupo H, roubando-a, precisamente, à Juventus.

O Chelsea, campeão europeu em 2011/12 e 2020/21, tinha-se qualificado para a fase a eliminar nas últimas seis presenças na fase de grupos da Champions — falhou a prova em 2016/16 e em 2018/19.

140.º golo de CR7 na Champions

Um pouco antes, em Espanha, o Manchester United também assegurou o seu apuramento para os oitavos-de-final da Champions. Com Cristiano Ronaldo a titular, Bruno Fernandes a ser suplente utilizado e Diogo Dalot a não sair do banco, o futebolista mais internacional de sempre por Portugal inaugurou o marcador para os “red devils” num momento em que o jogo até nem estava fácil para uma equipa inglesa que teve a orientá-la provisoriamente Michael Carrick, depois da demissão do cargo, há poucos dias, de Solskjaer.

Cristiano Ronaldo aproveitou uma oferta da defesa do Villarreal, já no segundo tempo, e apontou o seu sexto golo na presente edição da prova — o 140.º desde que se estreou na competição — antes de Sancho, em cima da hora, fixar o resultado final.

Depois de ter caído na fase de grupos na última temporada, o Manchester United, campeão europeu em 1967/68, 1998/99 e 2007/08, regressa aos oitavos-de-final, em que não estava desde 2018/19.

No Grupo E — em que compete o Benfica — o Bayern Munique foi a Kiev e, num relvado com neve, temperaturas negativas, um “onze” alternativo e com apenas cinco jogadores no banco dos suplentes, venceu o Dínamo por 1-2.

Um golo de Lewandowski, num pontapé de bicicleta acrobático, inaugurou o marcador, com Coman a dilatar a vantagem dos germânicos. E os “estragos” só não foram maiores porque Bushchan fez uma defesa enorme a um remate de Tolisso, em cima do intervalo.

No segundo tempo, os bávaros optaram por gerir a vantagem, e acabaram por sofrer um golo de Garmash. Mas as tentativas dos ucranianos para alterar o rumo dos acontecimentos não levaram a mais alterações no marcador, fazendo com que o Bayern mantenha a invencibilidade na prova.

Assim, para já, estão nos “oitavos” da Liga dos Campeões, para além do Chelsea e do Manchester United o Bayern Munique, o Liverpool, o Ajax e a Juventus.