Rui Maia e Giulia Gallina estreiam projecto Storm Factory com Corporeal

O álbum está previsto para 2022 e terá o mesmo nome do projecto que o músico e produtor Rui Maia (X-Wife) formou com a pianista italiana Giulia Gallina (The Loafing Heroes): Storm Factory. Em avanço, estreiam esta terça-feira um single com videoclipe, Corporeal. “Isto começou tudo no final de 2019”, conta Rui Maia ao PÚBLICO. “Eu já conheço a Giulia há uns anos, aqui de Lisboa, do circuito DJ, e começámos a trocar umas ideias sobre produção e sobre música que ela queria começar a fazer em paralelo aos Loafing Heroes. Ouvi as demos dela e lancei-lhe o desafio de criar um projecto com estas características, por um lado com a minha abordagem electrónica mais experimental, mais ambiental, e juntá-la ao piano da Giulia, que a primeira vez que o ouvi apaixonei-me completamente.”

Começaram a trocar ficheiros e ideias, durante o confinamento, “meio à distância, meio via internet”, e mais tarde juntaram-se algumas vezes para acertarem alguns detalhes. E acabaram por gravar um disco. “Está feito, vai sair no próximo ano, e a primeira amostra está aqui, o Corporeal. É um tema que retrata o disco, com esses dois lados que mencionei, um disco praticamente instrumental que tem uma passagem em spoken word. É um disco bastante cinematográfico, com uma estética que nenhum de nós tinha ainda explorado.”

Já há anos que Rui Maia andava com a ideia de gravar algo deste género, mais ambiental. “Porque tive algumas experiências de musicar filmes ao vivo. Em 2019, convidaram-me para musicar O Homem da Câmara de Filmar, de Dziga Vertov (1929), tive esse prazer e adorei a experiência de combinar elementos mais ambientais com electrónica e fazer música para imagem. A ideia partiu daí e ficou sempre aquele bichinho de tentar alguma coisa nesse domínio. Então quando surgiu esta comunicação com a Giulia, achei que era perfeito.” O álbum, intitulado apenas Storm Factory, terá dez ou onze temas. Quanto ao vídeo de Corporeal, resulta de uma pesquisa que Rui Maia fez para exemplificar aquilo que ambos queriam para este projecto. Encontrou-o na Creative Commons e adoptaram-no porque se adaptava perfeitamente: “Gostámos muito do resultado final e achamos que transmite exactamente o que nós queremos, que não é um lado negro ou associado ao preto e branco, mas, dentro desta nossa estética, a um lado pop e mais urbano.”

A par deste trabalho com Giulia Gallina, Rui Maia está a preparar um novo álbum para um outro projecto seu, Mirror People, nascido durante uma digressão com os X-Wife pelos Estados Unidos. Com dois álbuns editados, Fractured Music (20916) e Botany Department (2021), o projecto Mirror People já tem corrido vários palcos nacionais e estrangeiros.