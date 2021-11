O grupo inicial era composto por dez localidades do continente e ilhas, mas entretanto juntaram-se mais duas candidatas.

As candidaturas para a Capital Europeia da Cultura 2027 estiveram abertas de 23 de Novembro de 2020 até esta terça-feira e, ao todo, 12 cidades e vilas portuguesas perfilaram-se para uma iniciativa que poderá valer um apoio do Estado português no valor de 25 milhões de euros.