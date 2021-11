Posso tomar a dose de reforço? Sou obrigado a levar também a vacina da gripe? E ainda assim posso apanhar covid? Respostas sobre vacinação

Da aprovação das vacinas contra a covid-19 para pessoas com 12 ou mais anos de idade ao reforço da vacinação dos grupos mais vulneráveis, são várias as alterações ao plano de vacinação contra a doença apresentado em Dezembro de 2020. Portugal atingiu a meta de ter 85% da população totalmente vacinada em Outubro, a task force para a vacinação foi desfeita e dela resultou um Núcleo de Coordenação do Plano de vacinação contra a covid-19. Actualmente, a discussão prende-se com a vacinação de crianças maiores de cinco anos, um tema que deixa os pediatras divididos, e a forma como está a decorrer a administração das doses de reforço. Esclareça aqui as suas dúvidas sobre onde, quando e em que condições poderá ser vacinado.