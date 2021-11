Chefes da equipa da urgência cirurgia do Hospital de Santa Maria demitem-se

Médicos tinham ameaçado demitir-se no dia 22 deste mês. Nove dos dez elementos apresentaram também o documento para deixar de fazer urgências, já que têm mais de 55 anos.

Os dez chefes de equipa de urgência de cirurgia geral do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (a que pertence o hospital de Santa Maria) apresentaram demissão esta segunda-feira. Esta tinha sido a data limite dada pelos médicos depois de no início do mês terem entregado uma carta ao director clínico na qual pediam uma reunião de urgência e que se realizou esta segunda-feira.

A notícia foi avançada pela RTP e confirmada pelo PÚBLICO. Em causa estão as condições de trabalho, nomeadamente a dificuldade em constituir as escalas de urgência de cirurgia geral, situação que se agravou depois de vários médicos terem recusado realizar mais horas extraordinárias para além das previstas na lei, que são 150 horas por ano. Solidarizando-se com os médicos assistentes, os dez chefes de equipa apresentam a sua demissão em bloco “a partir de 22 de Novembro”.

Contactado pelo PÚBLICO, fonte do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte (CHLN) remeteu um comentário à situação para mais tarde.