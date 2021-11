O Ministério Público tem em curso buscas ao FC Porto e a empresários do futebol, naquela que será a segunda parte da Operação Cartão Vermelho.

Segundo a edição online da revista Sábado, entre as residências revistadas está a casa de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto. Fraude fiscal, abuso de confiança e branqueamento de capitais serão os crimes investigados. As buscas estão a ser efectuadas pela Autoridade Tributária e pela PSP, apurou o PÚBLICO.

“Um dos negócios de jogadores que já foi visto à lupa pelos investigadores é a compra e venda de Éder Militão. Segundo os documentos oficiais da SAD do Porto, o jogador assinou um contrato de cinco épocas com o Porto em Julho de 2018”, escreve a Sábado, explicando que o clube ficou com 90% dos direitos económicos do jogador, adquirido em final de contrato ao São Paulo por pouco mais de 8,5 milhões de euros (sete milhões pelo passe e cerca de 1,5 milhões de encargos adicionais).

Foto Éder Militão passou pelo FC Porto LUSA

Um ano depois, o Porto vendeu Militão ao Real Madrid, onde ainda joga. “A transferência, conforme foi anunciado pela SAD do Porto à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, foi de 50 milhões de euros, o que gerou uma mais-valia de 28.437.285 euros”, refere a mesma publicação.

Em causa estará ainda os contratos com a Altice para as transmissões dos jogos do FC Porto.