PS, CDS e PAN entendem-se no lobbying – advogados vão dar discussão

Texto comum junta as propostas dos três partidos num derradeiro esforço para legislar sobre a actividade ainda esta semana.

O PS, o CDS e o PAN entenderam-se e levam esta terça-feira à Comissão de Transparência para votação um texto comum sobre as regras a aplicar às entidades privadas que exerçam lobbying junto de entidades públicas. Os deputados fazem assim um derradeiro esforço para regulamentarem a representação legítima de interesses, um dossier que já tinha ficado pelo caminho na legislatura passada, depois de o PSD ter inviabilizado uma proposta alegando que o assunto não devia ser tratado no fecho do Parlamento. O cenário só não se repete porque, desta vez, estes três partidos são suficientes para fazer aprovar o seu diploma, embora o PSD deva continuar a votar contra.