Cartas ao Director

Da civilização ao terceiro mundo

Em Maio passado fui vacinado aqui em Braga. Estacionamento junto à entrada, ida directa para o porteiro, encaminhamento para local onde havia muito mais cadeiras de que pessoas, recebimento de uma senha, cerca de dez minutos de espera. Agora inscrevi-me para a terceira dose. Marcaram-me o dia e a hora e, como aludiam só a gripe, enviei uma mensagem a perguntar se estava incluída a covid. Não obtive resposta, cheguei lá na altura própria e um segurança mandava toda a gente para uma bicha. Com marcações e sem elas, novos e velhos, prioritários e não prioritários. A bicha não tinha qualquer distanciamento, nem cadeiras no seu percurso e não havia qualquer informação escrita.

Marques Bernardo, Braga

COVID-19: Somos os melhores, mas só uma vez

Curiosamente ou intrinsecamente ou mais o que possa ser, só conseguimos fazer bem, ser os primeiros, embandeirar em arco, uma vez, e de seguida, desleixamo-nos, e não aprendemos nada de nada com o que fizemos bem, e recuamos e fazemos mal.

O processo de vacinação anti-covid 19 começou mal, falou-se em excesso, tanto por parte dos que haviam de actuar, como de todos os entendidos em tudo, até em pandemias. De repente, acertou-se o passo, programou-se, executou-se e vacinamos mais que 85% da população elegível e ficámos os melhores do mundo. Depois, depois começamos a dormir sobre os louros, voltaram todos e todas a falar em excesso, e de repente haveria que vacinar com mais uma “dose” nem todos os que haviam tomado as duas anteriores, mas uma parte, sendo que a “loja” estava desmontada, o chefe do momento saiu, e começámos a recuar.

A. Küttner, Porto

Lembrete aos Partidos

À luz dos casos ocorridos na presente legislatura - de usurpação de representação no hemiciclo do País - parece-nos imperativo, quando do estabelecimento das listas de elegíveis, que os partidos façam cada elegível assinar um “termo de respeito”, ou “declaração de garantia de cedência”, ou “compromisso de abandono de cargo"… chamem-lhe o que quiserem! O que interessa é que fique bem claro que, em caso de desvinculação do partido, o lugar na AR pertence ao dito partido e não ao deputado.

Em Legislativas, o Zé-Povo vota num partido e não numa determinada pessoa. E sente-se defraudado (mesmo sem pertencer aos Partidos assim espoliados), em casos como os que aconteceram: duas deputadas que ficaram despudoradamente alapadas nos ‘tachos’ - aos quais só tiveram acesso graças aos votos arduamente conquistados pelos respectivos partidos.

Teresa Silva-Gayo, Lisboa



É simplesmente impossível...

A CGTP realizou uma manifestação nacional em Lisboa porque pretende, entre outras coisas, um aumento do salário mínimo dos 635 euros actuais para os 850 euros e uma redução do trabalho semanal para 35 horas. A CGTP sabe bem que isto é impossível porque quer que a um aumento do salário mínimo de 33,9% (de 635 para 850 euros) se junte uma diminuição de 12,5 % de horas trabalhadas (de 40 para 35) o que, em simultâneo, corresponde a um aumento real de 53% por hora trabalhada (de 635/160 para 850/140). A demagogia devia ter limites pois nem tudo pode ser dado de uma vez embora, cada um possa pedir o que quiser. Esta é a suprema vantagem da democracia que defenderei sempre.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O homem que mordeu o cão

Depois dos boatos propalados pelo ministro Eduardo Cabrita cabe-nos perguntar o que acontece ao homem que mordeu o cão em contraponto ao cão que mordeu o homem. Ao homem não acontece nada, o cão possivelmente poderá ser abatido. Quando o carro de um ministro mata um cidadão, nada acontece ao ministro, pois manda na polícia que investiga o acidente e também é amigo do primeiro-ministro. Se um cidadão atropela e mata um ministro não existe ninguém neste país que não saiba o que acontecia ao cidadão.

Luís Duarte, Oliveirinha