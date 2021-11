Polícia sem indicações de “terrorismo doméstico” em atropelamentos no Wisconsin

Reuters/CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK

O domingo de festa na cidade de Waukesha, no estado norte-americano do Wisconsin, terminou em pesadelo quando um condutor lançou o seu veículo, a alta velocidade e de forma intencional, contra uma multidão que participava num desfile de Natal, matando cinco pessoas e ferindo outras 48. O suspeito foi detido pela polícia e enfrenta cinco acusações de homicídio em primeiro grau — um crime que é punido, no Wisconsin, com uma pena obrigatória de prisão perpétua.