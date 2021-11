No Chile é Kast contra Buric mas quem decide o futuro é o homem da “democracia digital”

Tal como se previa, os grandes derrotados da jornada eleitoral de domingo no Chile foram as formações políticas que gerem o país desde o regresso da democracia em 1989. Não só se confirmou a passagem à segunda volta do pinochetista José Antonio Kast e do homem apoiado pela esquerda, Gabriel Boric, como os dois candidatos da continuidade não conseguiram sequer superar Franco Parisi, o empresário que ficou em terceiro lugar sem pôr um pé no Chile durante toda a campanha.