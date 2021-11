Quem entra e quem sai da União Europeia?

UE: um local para asilo?

Requerentes de asilo pela primeira vez por continente

Em 2020, a UE recebeu pedidos de asilo de cerca de 150 países, num total de 472 mil pedidos. Desses, 417 mil foram solicitados pela primeira vez, o que representa uma diminuição de 32% em comparação com 2019.

Nacionalidades dos requerentes de asilo pela primeira vez

Pedidos de asilo pela primeira vez por 100.000 habitantes

Alemanha (com mais de 102 mil), a Espanha (cerca de 86 mil) e a França (com 81 mil) foram os países que mais receberam os pedidos de asilo pela primeira vez em 2020. E de onde vêm esses migrantes? Poderá parecer surpreendente, mas vêm de todo o lado, quase em igual forma: 23% da Ásia e da África, 21% da América Latina e do Médio Oriente.