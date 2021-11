Black Friday ou Green Friday? Sugestões sustentáveis ou em segunda mão

Filas à porta das lojas, horas de espera para pagar, uma multidão nos provadores e uma corrida desenfreada para conseguir o melhor desconto — um cenário típico da última sexta-feira de Novembro. A Black Friday é já esta semana e o PÚBLICO reuniu algumas sugestões de promoções amigas do ambiente ou em segunda mão, para tornar mais verde um dia dedicado ao consumismo.

Nos Estados Unidos, a sexta-feira seguinte ao dia de Acção de Graças é tradicionalmente aproveitada pelo comércio para aumentar o volume de vendas através de descontos. A tradição norte-americana expandiu-se por todo o mundo e contagiou Portugal. A cada ano, são mais as lojas e marcas a aderir às promoções. Os consumidores aproveitam para fazer as primeiras compras de Natal, com o objectivo de poupar algum dinheiro.

Para dar início à compra dos presentes, a plataforma de venda em segunda mão Vinted aconselha que se comece a procurar cedo, em especial se forem artigos usados, de forma a encontrar algo que possa agradar a cada um dos seus amigos e familiares. O embrulho torna especial o que se oferece e também nesse campo é crucial ter em conta a sustentabilidade — em vez de comprar papel de embrulho, cartões e laços, use o que tem em casa, como jornais velhos ou revistas.

Em primeira ou segunda mão, é possível assinalar a data consumista de forma mais sustentável e estas iniciativas, sob o mote Green Friday, são exemplo disso.

Cash Converters: descontos a partir dos 10%

Entre 26 e 28 de Novembro, a Cash Converters promove descontos a partir de 10% em quase todos os seus artigos em segunda mão. A grande aposta está na tecnologia, com destaque para os smartphones, verificados e com dois anos de garantia. Por exemplo, nestas datas, o iPhone 12 Pro Max 256GB estará a 774,45 € (-29% que novo), o Galaxy Z Fold 3 256gb a 585,45 € (-45% que novo), Iphone XR 64GB a 319,05 € (-40% que novo) e o Galaxy S21 Plus 256GB estará a 522,45 € (-38% que novo).

A empresa convida também os portugueses a venderem os produtos que já não usam, como forma de promover a economia circular. “Nesta altura do ano são feitas muito mais compras do que as necessárias, por isso, com esta campanha, queremos destacar os benefícios da reutilização de artigos e consciencializar os portugueses para melhores hábitos de consumo”, afirma a porta-voz da empresa em Portugal, Paula Vasconcelos Freitas, em comunicado.

Todos os descontos estão disponíveis não só nas lojas físicas da marca em Lisboa e Porto, como também online.

Micolet: centenas de artigos em segunda mão a pouco mais de 1€

Na plataforma de venda em segunda mão Micolet, a Black Friday é durante toda a semana. Há centenas de artigos a partir de 1,06€. Nos restantes artigos, o preço também desceu. É possível comprar um vestido para usar no Natal por menos de 20€ e um coordenado completo com calçado e mala pode ficar por menos de 50€. Encontram-se várias marcas conhecidas, como Zara, Bimba y Lola, Mango ou Parfois — numa oportunidade de dar uma segunda vida a peças, por vezes, descartadas rapidamente.

Lemon Jelly: 10% desconto que reverte para a conservação do estuário do Sado

Até 30 de Novembro, a empresa portuguesa de calçado vegan Lemon Jelly une-se à Ocean Alive, uma cooperativa nacional dedicada à protecção das pradarias marinhas. Cada compra feita nessas datas, numa selecção de modelos, na loja online da marca, terá 10% de desconto, a mesma percentagem de todas as encomendas que reverterá para a associação, que centra o seu trabalho na conservação do estuário do Sado.

A economia circular é outras das missões da Lemon Jelly. O cliente pode participar, através do programa Closing the Loop, ao devolver o seu par de botas que já não utiliza para a empresa fazer a devida reciclagem, recebendo em troca 10% de desconto no próximo par que comprar.

Ikea: uma nova vida para os móveis antigos

Pelo segundo ano consecutivo, a Ikea aposta na #BuyBackFriday (em português, sexta-feira de comprar de volta), para promover a economia circular e dar uma segunda vida ao mobiliário já sem utilização na casa dos portugueses. Entre 23 de Novembro e 2 de Dezembro, a empresa compra os móveis usados para, depois, os revender a outros clientes a um preço mais acessível. Quem vender os seus artigos recebe um cartão-presente para usufruir numa compra em loja. Os membros do programa de fidelização Ikea Family recebem mais 50% do valor atribuído a cada artigo vendido.

BabyLoop: puericultura recondicionada com desconto

A BabyLoop é uma plataforma online dedicada à reutilização de produtos de puericultura e a aumentar o seu ciclo de vida. Para encorajar um consumo mais sustentável também na maternidade, na Green Friday oferecem um desconto de 30% em todos os produtos. Por cada compra realizada até ao fim do ano, a marca irá plantar uma árvore — à semelhança do que fez no ano passado. Cada pinheiro será assinalado com a identificação de quem comprou.

OLX: Mais de 500 artigos recondicionados com descontos

O portal de compras e venda de produtos OLX promove, até dia 26, a campanha “Black Friday Fever”, entre os seus vendedores profissionais. Vão estar disponíveis descontos em 580 artigos de diversas categorias, em especial as mais procuradas, como Lazer, Telemóveis e Tablets, Deporto, Moda, Tecnologia, Casa e Jardim, além de Equipamentos e ferragens.

The Body Shop: nova loja online com ofertas especiais

A loja online portuguesa da The Body Shop chegou mesmo a tempo da Black Friday e do Natal. A marca é uma B Corp desde 2019 — um certificado atribuído a empresas cuja missão partilhada é promover mudanças sociais através de práticas de negócio sustentáveis. Todos os produtos de cosmética da multinacional britânica são inspirados na natureza e produzidos de forma ética e sustentável. Para celebrar a inauguração, em cada compra é oferecida uma manteiga desmaquilhante. Nas compras superiores a 50€, os clientes recebem um presente de spa grátis.

Benamôr: ofertas sustentáveis em todas as compras

A marca portuguesa de cosmética tem apostado em embalagens mais sustentáveis, feitas a partir de alumínio e que podem ser recarregadas. Entre os dias 26 e 28 de Novembro, em todas as compras efectuadas nas lojas físicas e online, o cliente recebe uma oferta. Por casa produto, a marca oferece dois cremes de mãos de 10 ml. Na compra de dois produtos, a oferta é um creme de corpo de 150 ml. Acima de 50€, recebe-se não só um saco reutilizável em algodão, como uma embalagem recarregável de gel de banho, com 500 ml de capacidade.