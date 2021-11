Um apelo na net, uma onda avassaladora: em três dias os portugueses deram uma nova casa à Tatiana e aos irmãos

No dia 19, ao fim da tarde, Carmen Garcia publicou o apelo Vamos dar uma casa à Tatiana. O objectivo era angariar os 17.500€ para uma pequena e velha habitação e um pouco mais para as muitas obras. Menos de 72 horas depois, e com a ajuda dos seguidores e da influencer Madalena Abecasis, a conta soma 47.053,36€.