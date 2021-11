Biden mantém Powell à frente da Fed por mais quatro anos

Pondo um ponto final nas dúvidas que ainda persistiam nos mercados relativamente ao rumo que pretendia dar à política monetária nos EUA, Joe Biden anunciou nesta segunda-feira que Jerome Powell irá continuar, durante os próximos quatro anos, a ser o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed). Uma opção pela continuidade que deverá deixar insatisfeita a ala mais à esquerda do Partido Democrata, mas que está já a ser bem recebida pelos mercados.

Escolhido para liderar a Fed por Donald Trump e depois fortemente criticado por este, Jerome Powell conduziu a autoridade monetária dos Estados Unidos durante a convulsão económica trazida pela pandemia, implementando medidas ultra-expansionistas para impedir o colapso da economia. E tenta, agora, gerir a complexa tarefa de normalização da política económica num cenário de retoma económica ainda incerta e de escalada da taxa de inflação.

A sua renomeação era considerada como o cenário mais provável, mas o desejo da ala mais à esquerda do Partido Democrata por uma liderança da Fed ainda mais dedicada à criação de emprego e rígida na regulação bancária – em conjunto com os danos provocados com a compra de acções por parte de membros da Fed – fazia com que a escolha de Lael Brainard, nomeada por Barack Obama como membro da Fed em 2014, fosse também vista como uma possibilidade.

Joe Biden optou por manter Jerome Powell na presidência, reforçando no entanto a influência de Lael Brainard, uma das responsáveis da Fed que mais têm defendido uma estratégia de grande prudência na retirada das medidas de estímulo, nomeando-a para a vice-presidência da instituição.

No comunicado em que foi anunciada a renovação do mandato de Powell, Joe Biden elogiou aquilo que tem vindo a ser feito na Fed. “Embora ainda haja muito por fazer, conseguimos um progresso notável durante os últimos dez meses na tarefa de trazer os americanos de volta aos seus trabalhos e de pôr a economia outra vez a funcionar. Esse sucesso é um testemunho da agenda económica que tenho prosseguido e da acção decisiva que a Reserva Federal tomou”, afirmou o presidente.

Numa justificação para a opção pela continuidade, Biden defendeu ainda: “Se queremos aproveitar o sucesso económico deste ano, precisamos de estabilidade e independência na Reserva Federal.” Afirmou ainda ter a “confiança absoluta depois dos testes dos últimos 20 meses” de que Powell e Brainard vão garantir “a forte liderança de que o país precisa”.

Será ainda necessário, agora, que o Senado confirme a escolha de Jerome Powell para um novo mandato na Fed. O Senado conta neste momento com uma maioria mínima do Partido Democrata, mas Joe Biden deverá conseguir compensar eventuais votos negativos dentro do seu partido com o apoio de diversos senadores republicanos, apesar da relação difícil que Powell teve com o ex-Presidente Donald Trump.

Bastante evidente está a ser a reacção positiva dos mercados em relação à escolha feita por Biden. A bolsa de Nova Iorque abriu em alta e o dólar continuou a ganhar terreno face ao euro. Os investidores têm, com a permanência de Powell, uma garantia de continuidade das políticas até agora seguidas. Durante o seu primeiro mandato, os principais índices bolsistas registaram, mesmo atravessando uma das mais acentuadas quebras da economia, ganhos de cerca de 70%.