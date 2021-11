A Europa para além das “contas certas”

A Comissão Europeia tem actualmente em curso uma consulta pública que é crucial para o futuro do projecto europeu e que interessa sobremaneira a Portugal. Trata-se da revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) e das suas célebres regras de ouro, que limitam o défice a 3% do valor do PIB e a dívida a 60%, numa altura que a Europa se vai reerguendo dos escombros da crise pandémica e prepara o grande salto em frente das transições ecológica e digital.