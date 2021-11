Alargado prazo do concurso de apoio da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses

O prazo para apresentação de candidaturas ao concurso de apoio financeiro para os equipamentos da nova Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP), que deveria terminar esta segunda-feira, foi alargado até 6 de Dezembro.

De acordo com informação disponível no site oficial da Direcção-Geral das Artes (DGArtes), “o prazo inicial para apresentação de candidaturas (22 de Novembro de 2021) foi alargado até às 18h do dia 6 de Dezembro de 2021”.

As candidaturas ao Programa de Apoio à Programação da RTCP abriram a 8 de Outubro. Esta linha de financiamento disporá, para o quadriénio compreendido entre 2022 e 2025, de um montante anual de seis milhões de euros, perfazendo um total de 24 milhões de euros.

No início de Outubro, a DGArtes anunciava que, apesar de este programa abranger ciclos de quatro anos, “está previsto abrir um novo concurso já em 2023”, para que “o universo e a missão da RTCP possam aumentar num menor período temporal, em termos de entidades apoiadas e de territórios abrangidos”.

Segundo a DGArtes, serão apoiadas propostas de programação que englobem “projectos de artes performativas” nas áreas do circo, da dança, da música, da ópera e do teatro. Também podem incluir cinema e audiovisual, “nos casos em que os equipamentos culturais tenham as condições técnicas para a exibição cinematográfica”.

Os montantes disponíveis para cada candidato variam entre os 50 mil euros e os 200 mil euros, consoante o cumprimento de determinados requisitos.

A DGArtes fixou ainda critérios regionais, para “promover a correcção de assimetrias, a descentralização e a coesão territorial”. Na primeira edição deste apoio não podem por isso concorrer equipamentos culturais credenciados dos concelhos de Lisboa e do Porto.

O Convento de São Francisco (Coimbra), o Centro Cultural de Lagos, a Casa Municipal da Cultura de Seia, o Coliseu Micaelense (Ponta Delgada), o Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), o Centro Cultural de Paredes de Coura ou o Auditório Municipal de Portel (Évora) são alguns dos primeiros equipamentos culturais que obtiveram credenciação da RTCP.

Segundo o Ministério da Cultura, quando esta fase de arranque da RTCP estiver concluída, o processo de credenciação “passará a estar aberto em regime de permanência, sem interrupções”, para as entidades que queiram aderir no futuro.